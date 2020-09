Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Vallendar, Rheinstraße (ots)

Der Unfallverursacher fuhr mit seinem LKW auf dem linken von zwei Fahrstreifen in der Rheinstraße, B 42 in Vallendar. Beim Fahrstreifenwechsel von links nach rechts, übersah er die Fahrerin des neben ihm fahrenden PKW auf dem rechten Fahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der PKW vor den LKW geschoben wurde. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Beifahrerin der PKW- Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

