Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Schwerer Verkehrsunfall auf der Ender Talstraße

Herdecke (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Ender Talstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 58-jähriger Bochumer schwer verletzte. Eine 40-jährige fuhr mit ihrem VW Golf auf der Ender Talstraße in Richtung Wetter. An einer Engstelle wartete die 40-Jährige, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Als die Wetteranerin wieder anfahren wollte, stieß sie mit dem hinter ihr fahrenden Motorradfahrer zusammen, der gerade zum Überholen des Golfs angesetzt hatte. Der 58-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer an der Hand. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Ender Talstraße abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell