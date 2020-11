THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: THW unterstützt Räum- und Löscharbeiten bei Großbrand eines Futtermittelhandels in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein)

Stockelsdorf (Kreis Ostholstein)Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) (ots)

Bei dem Brand eines Futtermittelhandels in einem Gewerbezentrum in der Gemeinde Stockelsdorf kam es in den frühen Morgenstunden des Totensonntag zu einem Großbrand. Mit schweren Gerät unterstützten die Fachgruppen Räumen aus den THW-Ortsverbänden Eutin und Lübeck die Lösch- und Räumarbeiten.

Unter Atemschutz räumten die THW-Kräfte Trümmer aus dem brennenden Gebäude, um den eingesetzten Kräften der Feuerwehren aus dem Großraum Stockelsdorf die Löscharbeiten zu ermöglichen. Um eine Gefährdung für Einsatzkräfte auszuschließen, wurden Mauer- und Dachstuhlteile gezielt niedergelegt.

Zum Einsatz kamen dabei ein Radlader der Räumgruppe aus dem THW-Ortsverband Lübeck sowie der Bagger der Fachgruppe Räumen aus dem Ortsverband Eutin.

Um 09:30 Uhr konnten die zehn eingesetzten ehrenamtlichen THW-Spezialisten ihren Einsatz beenden.

