Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht

NiederzissenNiederzissen (ots)

Niederzissen-Am 17.11.2020 gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der L111/Brohltalstraße in Niederzissen. Die geschädigte Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Brohltalstraße von Burgbrohl kommend und war gerade im Begriff, von der Brohltalstraße in Höhe der Volksbank Niederzissen nach links in Richtung REWE-Parkplatz einzufahren, als ein hinter ihr fahrender, orangefarbener, Traktor auf ihr Fahrzeug auffuhr. Der bislang unbekannte Traktorfahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu bemühen oder die Feststellung seiner Identität zu ermöglichen, unerlaubt in Richtung Oberzissen. An der Front des Traktor sei laut Zeugenangaben eine Schneidemaschine angebracht gewesen. Der bislang unbekannte Fahrer habe eine orange Warnweste getragen.

Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers bitte an die Polizeiinspektion Remagen (02642/9382-0 oder piremagen@polizei.rlp.de).

