Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Feuer in Metallbetrieb

Werpeloh (ots)

Am Freitagabend ist es gegen 18.45 Uhr zu einem Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb an der Große Kreuzstraße gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Holzpalette mit Lackresten in Brand. Das Feuer konnte durch den Inhaber der Firma noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

