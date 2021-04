Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Warbeyen - Scheibe an geparktem Audi eingeschlagen

Einkaufskorb entwendet

Warbeyen (ots)

Am Donnerstag (08.04.2021) wurde Zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr am Oraniendeich die Seitenscheibe eines geparkten Audis eingeschlagen. Der Audi stand zum Tatzeitpunkt gegenüber einem Restaurant auf der "NATO-Rampe". Der unbekannte Täter entwendete einen Einkaufskorb mit Inhalt, darunter Gehaltsabrechnungen und persönliche Dinge der Halterin, von der Rückbank und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Einige Zeit später tauchte der Einkaufskorb samt Inhalt auf der Fahrbahn der Mühlenstraße in Bedburg-Hau wieder auf. Der Finder nahm Kontakt zur Bestohlenen auf und übergab ihr die Gegenstände im Beisein der Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

