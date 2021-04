Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Diebstahl aus Kfz

Handtasche aus Opel entwendet

Weeze (ots)

Die Scheibe eines Schwarzen Opel Mokka haben Unbekannte am Donnerstag (8. April 2021) in Weeze eingeschlagen. Der Wagen war auf dem Parkplatz einer Reitsportanlage an der Straße Vorselaer abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe eine Damenhandtasche samt enthaltener Geldbörse. Gegen 18 Uhr am Tattag bemerkte eine Zeugin einen anderen Wagen in der Nähe des Opels, der ihr verdächtig vorkam. Es soll sich um einen blauen Renault Scenic mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG) gehandelt haben. In dem Wagen saß eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell