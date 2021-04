Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Geschäftsräume/ Täter entwenden PC-Tower

Kleve (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 30. März und dem 07. April 2021 unerlaubt Zugang in Geschäftsräume an der Van-den-Bergh-Straße. Die Täter stiegen durch ein Fenster an der Wiesenstraße ein und gelangten so zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten sie einen PC-Tower der Marke HP und flüchteten mit der Beute unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

