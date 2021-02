Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 48 Bendorfer-Brücke kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt!

Koblenz (ots)

Die BAB 48 wurde im Bereich der Bendorfer Brücke kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mittlerweile ist der Verkehr in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck wieder freigegeben. Die Fahrtrichtung Trier wird in Kürze freigegeben.

