Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A 48

A 48, AS Mayen (ots)

Am Sonntag, dem 21.02.2021, gg. 08.25 h, befuhr ein Kleintransporter die A 48, aus Richtung Koblenz kommend, in Fahrtrichtung Trier. Zwischen den Anschlussstellen Polch und Mayen geriet der Kleintransporter ins Schleudern und das Fahrzeug überschlug sich anschließend. Der verunfallte Kleintransporter kam dann auf der Seite im Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrzeugführer bleib trotz des Überschlags unverletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Da aus dem verunfallten Fahrzeug Betriebsstoffe austraten musste die Feuerwehr und die zuständige Autobahnmeisterei hinzugezogen werden. Durch den Unfall wurde weiterhin eine Notrufsäule beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

