Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Traktorfahrer nach Spiegelunfall gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Mittwochmorgen (7. April 2021) gegen kurz nach 10 Uhr war der Fahrer eines weißen Mercedes-LKW auf der Issumer Straße (L362) in Richtung Aldekerk unterwegs. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam ihm nach eigenen Angaben ein Gespann bestehend aus grünem Traktor und angehängtem blauen Pflug entgegen. Ein Teil des Pfluges habe auf die Fahrbahn des LKW-Fahrers geragt, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem linken Außenspiegel des LKW kam. Der Spiegel wurde dabei beschädigt. Der LKW-Fahrer wich noch auf den Grünstreifen aus. Der Traktor setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Er und eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell