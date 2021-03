Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fassade mit Farbe beschmiert

Geeste (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes besprühten bislang unbekannte Täter die Hauswand einer Gaststätte an der Bawinkeler Straße in Osterbrock mit schwarzer Farbe. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dalum unter der Rufnummer (05937) 970050 zu melden.

