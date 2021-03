Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand

Papenburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist es an der Gutshofstraße zum Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Das Feuer war gegen 6.15 Uhr in einer Mietwohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Bett im Schlafzimmer der Wohnung in Brand geraten. Alle Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Die beiden 32- und 56-jährigen Mieter der Wohnung erlitten leichte Verletzungen. Die Feuerwehren aus Papenburg, Obenende, Untenende und Aschendorf waren mit etwa 70 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Flammen komplett löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

