Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Motorrollers

Zwischen Freitag, 28. August 2020, 21.00 Uhr und Montag, 31. August 2020, 13.00 Uhr kam es in der Kolpingstraße zum Diebstahl eines Motorrollers. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den schwarz/orangen Roller Piaggio Gilera Runner, der auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus stand. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 131-RDF angebracht. Der Roller weist im Bereich des Auspuffes einen Bruch in der Verkleidung auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Schornsteinbrand in einem Restaurant

Am Montag, 07. September 2020, geriet gegen 11.57 Uhr ein Schornstein eines Restaurants an der Oyther Straße in Brand. Die Feuerwehren Vechta und Langförden rückten mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften aus. Glücklicherweise kam es zu keinem Gebäude- oder Personenschaden.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Donnerstag, 03. September 2020 und Samstag, 05. September 2020, 11.00 Uhr kam es in der Straße Zur Lehmkuhle zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Rückseite einer Werkstatt mit Farbe. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Holdorf - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 07. September 2020, wurde um 19.55 Uhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Badbergen auf der Badberger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 07. September 2020, kam es um 15.40 Uhr auf der Windallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme wollte von einem Grundstück auf die Windallee auffahren. Hierbei übersah sie einen 14-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta, der den Radweg der Windallee befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Vechtaer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. September 2020, kam es um 19.05 Uhr an der Kreuzung der Holthausstraße zur Reichensteiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Transporter der Marke Ford, ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage und eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage befuhren die Holthausstraße in Richtung Quakenbrücker Straße. An der Kreuzung zur Reichensteiner Straße hielt der Transporter-Fahrer plötzlich an und fuhr rückwärts. Um einen zusammenstoß zu verhindern, fuhr der 28-Jährige ebenfalls rückwärts, stieß jedoch mit dem Wagen der hinter ihm stehenden 34-jährigen zusammen, sodass Sachschaden in Höhe von 300 Euro entstand. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich mit seinem weißen Ford-Transporter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

