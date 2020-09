Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 07. September 2020, wurde um 15.51 Uhr ein 71-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden auf der B213 kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann lediglich über einen Führerschein für Pkw verfügt, nicht jedoch für einen Lkw. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 07. September 2020, kam es um 18.00 Uhr an der Kreuzung der Desumer Straße zum Herzog-Erich-Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emstek befuhr die Desumer Straße in Richtung Cappeln. An der Kreuzung zum Herzog-Erich-Weg übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 34-jährigen Pkw-Fahrer aus Cappeln. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Emsteker leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

