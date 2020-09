Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 06. September 2020, zwischen 03.55 Uhr und 04.05 Uhr, kam es in der Straße Kavenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße Kavenkamp. Aus ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort abgestellten schwarzen VW Lupo. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 04. September 2020, kam es zwischen 19.15 und 22.45 Uhr im Thujaweg zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Damenrad, das auf einem Wohngrundstück abgestellt war. Es handelte sich um ein braun/silbernes Fahrrad des Herstellers Prophete. Schutzbleche, Sattel und Griffe waren schwarz. Dazu war es mit Satteltaschen ausgestattet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Hoheging - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Am Montag, 07. September 2020, kam es um 05.50 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Transporter-Fahrer aus Löningen befuhr die Bundesstraße in Richtung Ahlhorn und geriet nach links von der Straß0e ab. Hier prallte er gegen einen Baum und erlitt schwere Verletzungen. Vor Ort stellten Polizeibeamte einen Atemalkoholwert von 0,86 Promille fest. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 7. September 2020, kam es um 08.00 Uhr am Kreisverkehr der Straßen Neuendamm und Westallee zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Transporter-Fahrer aus Cloppenburg übersah beim Verlassen des Kreisverkehrs eine 16-jährige Radfahrerin aus Cloppenburg, die den Neuendamm überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Radfahrerin leicht verletzt worden ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

