Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt- Verkehrsunfall

Am Samstag, 05. September 2020, 21.20 Uhr, befuhr ein 29-jähriger bulgarischer LKW-Fahrer mit Anhänger die L881 / Vechtaer Str. in Richtung Goldenstedt. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta befuhr die gleiche Straße, in entgegengesetzte Richtung, in Fahrtrichtung Vechta. Der LKW-Fahrer hielt auf der L881 und fuhr mit seinem Fahrzeug samt Anhänger rückwärts auf eine Hofeinfahrt in der Vechtaer Straße. Dies übersah der Pkw-Fahrer aus Vechta und fuhr gegen dessen Anhänger. Der 54-jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde bereits von einem Rettungswagen vor Ort versorgt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Damme - Frau von Hund gebissen

Am Montag, 07. September 2020, kam es gegen 07.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Kinos in der Straße Am Stadtmuseum zu einem Angriff auf eine 32-jährige Frau durch einen Hund. Das Tier griff die Frau an, als diese aus ihrem Auto ausstieg. Sie erlitt leichte Verletzungen durch Bisse an den Händen. Der Hund rannte anschließend weg, ohne dass ein verantwortlicher Halter erkennbar war. Der Hund soll etwa kniehoch gewesen sein und schwarzes Fell mit gräulichem Ansatz im Hals- /Brustbereich gehabt haben. Ein Halsband soll er nicht getragen haben. Gegen den bislang unbekannten Halter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 07. September 2020, wurde um 11.10 Uhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme auf der Straße Am Osterberg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sonntag, 06. September 2020, 18.40 Uhr und Montag, 07. September 2020, 08.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Friedenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Golf im Bereich der Fahrerseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des 2000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell