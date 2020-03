Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Karlsruhe - Friedhofstoilette in Knielingen mutwillig beschädigt

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr, beschädigten zwei bislang unbekannte Personen die Friedhofstoilette in der Eggensteiner Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Nach bisherigen Informationen soll es sich um Kinder gehandelt haben.

