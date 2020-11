Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Schule

GrevenGreven (ots)

In das Gymnasium Augustinianum Greven an der Lindenstraße ist zwischen Montag (23.11.2020), 17.15 Uhr, und Dienstag (24.11.2020), 06.45 Uhr, eingebrochen worden. Unbekannte Täter schlugen ersten Erkenntnissen zufolge auf der Rückseite eines Gebäudes der Schule mit einem unbekannten Gegenstand ein großes Fenster ein. Das Glas und Teile der Dichtung wurden dabei herausgedrückt, das Fenster wurde komplett zerstört. Weitere Beschädigungen konnten bei der Begehung des Tatorts nicht festgestellt werden. Auch wurde offenbar nichts entwendet. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf sie gibt es nicht. Die Polizei in Greven nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell