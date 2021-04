Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Brand eines Carports

Brandursache durch Sachverständigen geklärt

Kranenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (09.04.2021) geriet an der Straße Alte Bahn aus zunächst ungeklärter Ursache ein Carport in Brand. Das Feuer griff auf ein im Carport geparktes Fahrzeug, sowie auf eine angrenzende Garage über.

Der Besitzer des Carports bemerkte den Brand gegen 02:45 Uhr und informierte die Feuerwehr. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und somit ein Übergreifen des Feuers auf zwei weitere Garagen und eine angrenzende Schreinerei verhindern.

Im Anschluss an die Löscharbeiten nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Beamte der Kripo begutachteten am heutigen Mittag gemeinsam mit einem Sachverständigen den Brandort.

Aufgrund der Feststellungen des Sachverständigen ist nicht von einer Brandstiftung auszugehen. Der Brand entstand vermutlich durch eine selbstentzündliche Reaktion in einer Mülltonne. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell