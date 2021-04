Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Firma/ Täter brechen in Sanitärfirma ein

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag (10. April 2021) in eine Sanitärfirma an der Netterdensche Straße ein. Sie schlugen dazu ein seitlich gelegenes Fenster ein und entwendeten aus dem Empfangsbereich eine Geldkassette sowie ein E-Mountainbike aus der Lagerhalle. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

