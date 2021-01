Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: "Smilla" hat ein gutes Gespür für "Schnee" - Festnahmen

Essen (ots)

45473 MH.-Altstadt II: Die Diensthündin "Smilla" zeigte abermals ihr gutes Gespür für "Schnee". Am Mittwochabend (20. Januar) fand sie mutmaßliche Drogen. Es folgten Festnahmen.

Gegen 18:40 Uhr kontrollierte eine Funkstreife auf der Aktienstraße einen VW Golf aus der Hansestadt Bremen. Im Pkw saßen zwei Männer im Alter von 28 und 52 Jahren.

In der Mittelkonsole stießen die Polizisten auf eine größere Menge Bargeld in Pfund- und Euro-Scheinen. Zudem roch es aus dem Auto nach Cannabis. Jetzt könnte man denken, man findet Betäubungsmittel auch mit dem eigenen Riecher. Aber weit gefehlt. Die Beamten forderten die Schutz- und Rauschgiftspürhünden "Smilla" an.

Der 3-jährige Vierbeiner war nämlich gerade mit seinem Herrchen auf Streife unterwegs. Das Team machte sich auf den Weg zur Aktienstraße. Dort zeigte die Fellnase ihr ganzes Können. Sie ließ sich nicht vom Eigengeruch des stark riechenden "Grases" irritieren, sondern zeigte mit ihrem feinen Näschen zirka 200 Gramm vermeintliches Kokain unter dem Fahrersitz an. "Smilla" bekam nach dem erfolgreichen Einsatz ihr Lieblingsspielzeug zum weiteren Austoben und ein Leckerchen.

Für die beiden mutmaßlichen Drogenhändler klickten die Handschellen. Sie nächtigten im Polizeigewahrsam. Am nächsten Morgen vernahm sie das Rauschgiftkommissart. Nach ihren Vernehmungen entschied die Staatsanwaltschaft Duisburg die Freilassung des jüngeren. Gegen den älteren Hauptverdächtigen ordnete das Amtsgericht Mülheim an der Ruhr eine Untersuchungshaft, wegen Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Kokain, an. Für ihn ging es direkt in die JVA. Gegen seinen möglichen Begleiter sind die Ermittlungen noch in vollem Gange. / MUe.

