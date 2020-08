Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Geisterfahrer auf A31

Lingen (ots)

Heute am frühen Morgen meldeten mehrere Zeugen der Polizei einen Geisterfahrer auf der A31, zwischen dem Schüttorfer Kreuz und der Anschlussstelle Gronau/Ochtrup. Der Fahrer eines weißen Transporters befuhr die Fahrbahn, die nach Emden führt, in die entgegengesetzte Richtung (Richtung Bottrop). In Höhe des Rastplatzes Wester Mark wendete er sein Fahrzeug mitten auf der Straße und fuhr zurück in Richtung Emden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinem Unfall. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder durch den Geisterfahrer gefährdet wurden. Sie können sich unter der Rufnummer der Autobahnpolizei Lingen (0591/87715) melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell