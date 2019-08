Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold -Diebstahl verhindert

Surwold (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner hat in der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr einen Dieseldiebstahl verhindert. Er beobachtete den unbekannten Täter wie er versuchte, Diesel aus einem LKW an der Börgerstraße abzupumpen. Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

