Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Steinewerfer von Hochhaus - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, soll bislang unbekannte Täterschaft am Donnerstag, 12.11.2020, gegen 12:30 Uhr, mehrere Steine von einem Hochhaus im Gleiwitzer Weg geworfen haben. Hierbei wurde eine Fußgängerin offenbar nur knapp verfehlt. In den vergangenen Wochen sollen zudem mehrmals Steine vom Hochhaus geworfen worden sein, wobei auch geparkte Autos beschädigt wurden. Die Steine wurden mutmaßlich von frei zugänglichen Balkonen des Treppenhaus aus geworfen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel.: 07621 9797-0, sucht nun Zeugen, welche weitere Angaben zu dem oder den Steinewerfern machen können

