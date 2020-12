Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elztal-Waldkirch: Winter auf den Straßen

FreiburgFreiburg (ots)

Offenbar kam der Wintereinbruch am Dienstagmorgen, punktlich zum 1. Dezember, für etliche Verkehrsteilnehmer recht überraschend.

Bereits um 03.30 Uhr rutschte eine junge Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen bei Suggental in die Leitplanken. Es entstand Sachschaden. Im weiteren Verlauf des Morgens hatte das Polizeirevier Waldkirch und andere Verantwortungsträger für die Sicherheit auf Straßen, insbesondere in den höheren Lagen einiges zu tun. Der eine oder andere festgefahrene Lkw blockierte für längere Zeit die Fahrbahn, was im morgendlichen Berufsverkehr für längere Beeinträchtigungen sorgte.

Bis zum Vormittag wurden den dem Polizeirevier Waldkirch jedoch keine schwereren Folgen bei glättebedingten Verkehrsunfällen gemeldet.

