POL-FR: Korrekturmeldung: Grafenhausen: Autofahrer prallt gegen Baum und befreit sich selbst - wohlbehalten zu Hause

Die Unfallörtlichkeit lag auf der Gemarkung Grafenhausen bei Buggenried.

Ein Autofahrer ist am Montag, 30.11.2020, gegen 12:10 Uhr, auf der K 5069 zwischen Grafenhausen und Riedern am Wald von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 31-jährige befreite sich selbst aus seinem schwer beschädigten Opel und entfernte sich zu Fuß. Zunächst wurden zusammen mit der Feuerwehr Suchmaßnahmen nach dem bis dato unbekannten Fahrer eingeleitet, bis er an der Halteranschrift wohlbehalten angetroffen werden konnte. Unfallursächlich dürfte eine nicht angepasste, zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Am Auto des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

