Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Zigarettenautomat in 18311 Ribnitz

Ribnitz-DamgartenRibnitz-Damgarten (ots)

Am 01.01.2021, gegen 13:00 Uhr, wurde dem Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten mitgeteilt, dass ein Zigarettenautomat in der Georg-Adolf-Demmler in Ribnitz beschädigt wurde. Der Zigarettenautomat wurde mittels eines unbekannten Feuerwerkskörper in der Silvesternacht so stark beschädigt, dass dieser nicht weiter betriebsbereit ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,00 EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821-8750 , jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

