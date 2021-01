Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Briefkasten in Stralsund durch pyrotechnische Erzeugnisse beschädigt

StralsundStralsund (ots)

In der Nacht vom 31.12.2020 auf den 01.01.2021 kam es im Heinrich-Heine-Ring in Stralsund zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten der Nordkurier GmbH & Co. KG. Unbekannte Täter zersprengten vermutlich mittels eines pyrotechnischen Erzeugnisses einen Briefkasten, in welchem sich Postsendungen befanden und welche durch den Kurierdienst zugestellt werden sollten. Der Briefkasten, eine darin befindliche Box sowie diverse Postsendungen wurden hierbei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 125EUR. Die intakten Postsendungen wurden durch Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund den jeweiligen Empfängern zugestellt bzw. an die Absender zurück übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

