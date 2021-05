Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Offstein - 10-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Nachmittag wurde in Offstein ein 10-jähriger Junge auf seinem Fahrrad bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Eine 41-jährige Frau fuhr vom Parkplatz des Sportplatzes in der Joh.-Peter-Schneider-Str. in den fließenden Verkehr ein und bemerkte das von links kommende Kind zu spät. Der Junge bremste noch ab, prallte allerdings gegen den Wagen. Mit dem linken Vorderrad rollte das Auto über den Fuß des Kindes, woraufhin dieser leicht verletzt zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Worms gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell