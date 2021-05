Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in 67575 Eich

67575 Eich (ots)

Am Montag, den 24.05.2021 wird die Polizei Worms nachmittags von der Feuerwehr Eich über eine Ölspur und Reifenspuren in einem Getreidefeld in Eich in Kenntnis gesetzt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte mit seinem Pkw in unbekanntem Tatzeitraum die L 440 in Eich in Fahrtrichtung B 9 befahren haben. Im Kreisverkehr kurz vor dem Ortsausgang Eich ist er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über einen Radweg in ein Getreidefeld gefahren. Der Pkw hat hierbei die Ölwanne verloren und Öl auf dem Radweg verteilt. Des Weiteren hat er im Feld Reifenspuren hinterlassen. Es liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Der geschädigte Landwirt und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Worms zu melden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht angegeben werden. Die Feuerwehr Eich hat das Öl auf dem Radweg abgestreut.

