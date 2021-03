Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Wegberg-Merbeck (ots)

Ein Einfamilienhaus auf der Eichenstraße war am Montag (8. März) das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster neben der Terrassentür auf und gelangten so ins Gebäude. Im Haus wurden sämtliche Räume und Möbel nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell