Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschäftseinbruch

Wassenberg (ots)

In Wassenberg kam es in der Nacht zu Sonntag, 7. März, zwischen 4 Uhr und 4.35 Uhr, zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Graf-Gerhard-Straße. Zwei männliche Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so ins Objekt. Neben Zigaretten, einem Computer und Bargeld, entwendeten sie weiterhin verschiedene Pakete aus der dort befindlichen Paketannahmestelle. Die Überwachungskamera zeichnete zwei männliche Täter auf, die ihr Gesicht mit "Corona"-Masken tarnten. Ein Täter trug eine helle Jeans, Sneaker und eine Mütze. Beide reisten mit einem weißen Transporter an, er über dem rechten Radkasten eine Delle aufwies. Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder hat einen Transporter gesehen, der an der rechten Fahrzeugseite eine solche Beschädigung aufweist? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02452 920 0 entgegen.

