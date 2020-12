Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei bittet nach versuchtem Tageswohnungseinbruch um Zeugenhinweise

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nach einem versuchten Tageswohnungseinbruch im Stadtteil Windberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Täter hatte am Donnerstag, 17. Dezember, kurz nach 16.30 Uhr den rückwärtig gelegenen Garten eines Einfamilienhauses an der Birkenallee betreten. Er hob einen Rollladen an und hebelte an einer Tür. Dabei löste er jedoch eine Alarmanlage aus und floh ohne Beute in unbekannte Richtung. An Tür und Rollladen entstand Sachschaden.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

