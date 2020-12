Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einkaufsmärkte werden in der Nacht zu Einbruchstatorten

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 17. Dezember, hat die Polizei Mönchengladbach zwei Einbruchsdelikte in Einkaufsmärkten verzeichnet. In einem Fall war der Täter erfolgreich, in einem anderen Fall blieb der Täter ohne Beute. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird noch geprüft.

In Bonnenbroich-Geneicken (Breite Straße) erbeutete ein Einbrecher gegen 23.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt Tabakwaren. Zeugen, die durch eine Alarmauslösung auf die Tat aufmerksam geworden waren, beobachteten, wie ein Mann sich zu Fuß vom Einkaufsmarkt über den Parkplatz in Richtung Breite Straße entfernte. Sie beschrieben den Tatverdächtigen so: etwa 16 bis 25 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, leichter Bartansatz, keine Mütze oder Brille, bekleidet mit auffällig heller Hose (grau oder weiß) und schwarzer Jacke.

In Gladbach (Viktoriastraße) wurde ein Einbrecher gegen 0.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt offensichtlich durch die ausgelöste Alarmanlage in die Flucht geschlagen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

