Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

An der Hindenburgstraße im Stadtteil Eicken hat sich am Mittwoch, 16. Dezember, um 9.40 Uhr im Bereich einer Grundstücksausfahrt ein Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Autofahrer und einem 67-jährigen Fahrradfahrer ereignet, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 67-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad entgegen des Rechtsfahrgebots über den linksseitigen Radweg der Hindenburgstraße in Richtung Stadtzentrum. An einer Grundstückseinfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 67-Jährigen, der von einem Parkplatz in die Hindenburgstraße hatte einbiegen wollen. Bei der Kollision erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. (jn)

