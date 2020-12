POL-MG: Graffiti in Dahl: Vier Anzeigen wegen Sachbeschädigung

Polizei Mönchengladbach

Vier angezeigte Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti hat es am Mittwoch, 16. Dezember, im Stadtteil Dahl gegeben.

Betroffen von den Schriftzügen in gelber Farbe waren eine Garage sowie ein Balkon an der Brandenberger Straße, ein Gartenzaun am Siepensteg und eine Hauswand an der Richard-Wagner-Straße. Die Taten müssen im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 9.15 Uhr, begangen worden sein.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

