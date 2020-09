Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestern drei Fahrten unter Drogeneinfluß festgestellt

Gestern wurde gegen 18:00 Uhr ein Motorroller in der Zollerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben, wurde der 23jährige Fahrer daraufhin angesprochen. Er räumte ein, am Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Bei einer Standkontrolle in der Schäferstraße fielen zwei Pkw-Fahrer auf. Um 23:30 Uhr zunächst der 28jährige Fahrer eines 3er BMW. Ein nach Verdachtsmomenten durchgeführter freiwilliger Urintest reagierte positiv auf THC, woraufhin der junge Mann zugab, ein paar Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Gegen 00:15 Uhr wurde ein ein 34jähriger BMW-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm reagierte der Test positiv auf THC. In jedem Fall wurden Blutproben entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. pips

