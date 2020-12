Polizei Wuppertal

POL-W: W Keine Fahrerlaubnis - Unfall mit hohem Sachschaden

Wuppertal

Heute (25.12.2020), gegen 05:45 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Ein 16-Jähriger wollte mit einem Kia von der Saarstraße auf die Uellendahler Straße abbiegen, um seine Fahrt in stadtauswärtige Richtung fortzusetzen. Dabei stieß er mit dem Mitsubishi einer 60-Jährigen zusammen. In der Folge prallte er gegen ein Wohn - und Geschäftshaus an der Ecke Uellendahler Straße zur Eschenbeecker Straße. Die Fahrerin des Mitsubishi zog sich dabei eine Verletzung zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige sowie seine 49-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Beide erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der ermittelnden Beamten zu den Hintergründen. An den Fahrzeugen und dem Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Die Bewohner mussten das einsturzgefährdete Haus verlassen. (sw)

