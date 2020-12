Polizei Wuppertal

POL-W: W Ladendieb tritt und schlägt um sich

WuppertalWuppertal (ots)

Am Samstagvormittag (19.12.2020) sollte ein Ladendieb vom Detektiven in einem Discountmarkt am Rutenbecker Weg in Wuppertal-Vohwinkel kontrolliert werden. Der 53-jährige Ladendetektiv sprach den Unbekannten gegen 09:50 Uhr an, nachdem sich dieser im Geschäft mehrere Gegenstände unter die Jacke gesteckt hatte und das Ladenlokal verlassen wollte. Der Ertappte schlug und trat unmittelbar mehrfach nach dem Detektiv und traf ihn unter anderem am Schienenbein. Anschließend beschädigte er die Glasschiebetür am Ausgang und flüchtete unerkannt. Der Täter wird vom Zeugen als etwa 165-170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte eine kräftige bis dickliche Figur und kurze schwarze Haare. Sein Äußeres wird als "osteuropäisch" und gepflegt beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

