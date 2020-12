Polizei Wuppertal

POL-W: RS Toter nach Wohnungsbrand in Remscheid

WuppertalWuppertal (ots)

Gestern (20.12.2020), gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Reinshagener Straße in Remscheid zu einem Wohnungsbrand infolge dessen ein Mann ums Leben kam. In der Wohnung fanden Kräfte der Feuerwehr den Mann (55) vor, der nicht mehr reanimiert werden konnte und noch am Einsatzort verstarb. Die weiteren Wohnungen konnten nach dem Abschluss der Lösch- und Belüftungsarbeiten durch die Bewohner wieder genutzt werden. Der Sachschaden wird auf circa 120.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Klärung der Brandursache dauern an. Dazu wurde heute ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Fahrlässigkeit zu dem Feuer geführt haben. (sw)

