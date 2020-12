POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldung

Polizei Wuppertal

Im Bergischen Städtedreieck kam es in den vergangenen Tagen zu folgenden Einbruchsanzeigen. Wuppertal - Im Schimmelweg drangen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 17.12.2020 (19:00 Uhr) und dem 18.12.2020 (08:50 Uhr) in ein Einfamilienhaus ein. Es wurden unter anderem Werkzeuge gestohlen. Am 18.12.2020, zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr, traten Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Über Beute ist bislang nichts bekannt. Ebenfalls am 18.12.2020, zwischen 16:00 Uhr und 18:20 Uhr, drangen Täter in eine Wohnung in der Gildenstraße ein. Sie stahlen Bargeld. In der Straße Vohwinkeler Feld wurde am 19.12.2020, zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr, aus Wohnräumen eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Im Zeitraum vom 18.12.2020 (10:25 Uhr) bis zum 19.12.2020 (17:40 Uhr) drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Neue Nordstraße ein. Sie stahlen Elektronikartikel und Bargeld. Remscheid - In der Straße Am Bruch drangen Unbekannte zwischen dem 17.12.2020 (18:15 Uhr) und dem 18.12.2020 (08:20 Uhr) in die Geschäftsräume zweier Firmen ein. Sie stahlen Bargeld. Solingen - Am 19.12.2020, gegen 18:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch die Terrassentür Einlass in ein Einfamilienhaus an der Sophienstraße. Sie wurden durch Geräusche im Haus gestört und flüchteten unerkannt nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (jb)

