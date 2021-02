Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210210.2 Heide: Zeugen nach Einbruch gesucht

Heide (ots)

In der Nacht zu heute ist es in Heide zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 18.00 Uhr, bis Mitternacht war der Mieter der Wohnung in der Marienstraße unterwegs. Während seiner Abwesenheit verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Zuhause des Geschädigten und durchsuchte es. Der Einbrecher nahm letztlich 400 Euro mit und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

