Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210209.4 Heide: Falscher Microsoft-Mitarbeiter mit Erfolg

Heide (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es einem falschen Microsoft-Mitarbeiter wieder einmal gelungen, sich in das Vertrauen seines Opfers zu schlichen und sich so Zugriff auf das Konto zu verschaffen.

Am Samstag erhielt eine Frau aus dem Heider Umland den Anruf einer englischsprachigen Dame, die das Gespräch an einen angeblichen Techniker von Microsoft weiterleitete. Der Anzeigenden kam das Telefonat gerade recht, denn seit einiger Zeit hatte sie Probleme mit ihrem Laptop. Über ein Fernwartungsprogramm verschaffte sie dem Unbekannten in einem fast vierstündigen Gespräch Zugriff auf ihren Rechner und übermittelte ihm zudem Kontozugangsdaten. Das Erfordernis für die Herausgabe dieser Daten konnte der Gauner plausibel erklären, so dass der Geschädigten zunächst keine Zweifel kamen. Erst als sich die Bank der Dithmarscherin meldete, weil auffällig viele TANs abgefragt wurden, begriff die 69-Jährige, dass sie einem Betrüger zum Opfer gefallen war. Da das Bankinstitut bereits das Konto gesperrt und einen Teil der Überweisungen gestoppt hatte, hielt sich der entstandene Schaden noch in Grenzen. Die Geschädigte selbst hat allerdings einen großen Schreck bekommen und wird sicher einige Zeit benötigen, um das Erlebte zu verdauen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell