Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schornsteinbrand im Vorwerk Erichsburg

Einbeck (ots)

Dassel/Erichsburg (kir) Am Sonntagvormittag gerät der Schornstein eines Wohnhauses in Brand. Der Brand wird durch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr schnell gelöscht. Es entsteht kein Schaden am Gebäude. Personen werden nicht verletzt.

