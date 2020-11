Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Westerkappeln, Taschendiebstähle, in Innenstadt und auf Gehweg

In Rheine und in Westerkappeln haben Taschendiebe am Samstagnachmittag (21.11.2020) in der Innenstadt sowie auf einem Gehweg Bargeld erbeuten können. In Rheine war der Geschädigte zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr an der Emsstraße in der Innenstadt und in der Emsgalerie unterwegs. Nach eigenen Angaben befand sich seine Geldbörse die ganze Zeit über in einem verschlossenen Rucksack. Als er diesen öffnete, stellte der Geschädigte fest, dass sein Portemonnaie nicht mehr da war. Von einem Diebstahl hatte er nichts mitbekommen. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Anders liegt der Fall in Westerkappeln. Dort war der Geschädigte gegen 15.30 Uhr auf dem Weg zum Friedhof, als ihn an der Straße Gartenkamp auf Höhe der Hausnummer 15 ein Unbekannter ansprach. Er fragte ihn nach einer Adresse. Der Geschädigte konnte keine Auskunft geben und ging weiter. Der Unbekannte begleitete ihn noch etwa zehn Meter und ging dann in die entgegengesetzte Richtung davon. Später stellte der Geschädigte fest, dass seine Geldbörse verschwunden war. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß. Der Täter trug kurze, schwarze Haare und hatte ein südländisches Aussehen. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer dunkle Hose bekleidet. Hinweise zum Fall in Rheine nimmt die Polizei unter Telefon 05971/938-4215 entgegen, für den Fall in Westerkappeln unter Telefon 05451/591-4315 (Polizei in Ibbenbüren).

