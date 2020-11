Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

ReckeRecke (ots)

Am Donnerstag (19.11.) ist es gegen 05.40 Uhr in Höhe der Kreuzung Mettinger Straße/Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Motorrads überquerte die für ihn vorfahrtsberechtigte Kreuzung. Dabei wurde er von einem Fahrzeug geschnitten. Der Motorradfahrer wich dem Auto aus und stürzte. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall nicht. An seinem Motorrad wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 50 Euro. Der Autofahrer hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen in diesem Zusammenhang. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

