Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 19-jähriger Uslaraner kollidiert aufgrund von Eisglätte mit der Leitplanke

Einbeck (ots)

Relliehausen (kir) Am späten Samstagabend verliert ein 19-jähriger Uslaraner aufgrund von Eisglätte in einer Kurve auf der L 548 die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert mit der Leitplanke. An Fahrzeug und Leitplanke entsteht Sachschaden. Der Fahrer bleibt glücklicherweise unverletzt.

