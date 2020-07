Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Einbruch in Kindergarten

Hildesheim (ots)

Alfeld/Föhrste Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag, 26.07.2020, zum Montag, 27.07.2020, in den Kindergarten "Unter dem Regenbogen" in 31061 Alfeld/OT Föhrste ein. Der/die Täter gelangten nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten und durchwühlten dort mehrere Schränke und Behältnisse. Die genaue Schadenshöhe, und was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu laufen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160 zu wenden./tsc

