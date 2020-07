Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Straßenverkehrsgefährdung

Hildesheim (ots)

Am 24.07.2020 gegen 20:00 Uhr befahren ein Polo und zwei BMW die Hauptstraße in 31008 Elze in Richtung Kreisel. Dabei soll der Polo die Geschädigte in Höhe der Apotheke in der Schuhstraße überholt und gefährdet haben.

Personen die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug sowie dessen Fahrzeugführer geben können werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

